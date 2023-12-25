Миллионы тенге незаконно заработал житель Астаны за услуги в Telegram

Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предлагал житель Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

По информации АФМ, житель Астаны предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов.

"Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан, приобрести необеспеченные электронные цифровые активы.

За период с февраля по июль 2023 года, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге", - говорится в сообщении.