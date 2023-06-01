34 млн мошеннических звонков заблокировано в Казахстане за год — МВД

Фото: polisia.kz

В Казахстане участились случаи телефонных мошенничеств, совершаемых от имени сотрудников банков. В своих аферах мошенники чаще всего используют сервисы по подмене номеров. В прошлом году полицейские выявили 3600 таких преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В связи с этим в МВД инициировали вопрос их блокирования. Ведомство совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности организовало интеграцию баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи Ксеll, "КаР-Тел", Altel и "Теle2.

"Предпринятые технические меры позволили распознавать и блокировать фрод-звонки на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик. В результате за шесть месяцев прошлого года выявлено и заблокировано 19 миллионов мошеннических звонков, а с начала текущего года – более 15 миллионов", - говорится в сообщении.

Кроме того, принимаются меры к выявлению лиц, причастных к совершению таких преступлений, в том числе по нейтрализации и пресечению деятельности так называемых call-центров.

Так, в прошлом году на территории страны установлена и пресечена деятельность пяти транснациональных преступных групп, занимавшихся обналом денег, похищенных при интернет-мошенничествах.

Также в декабре совместно с национальной полицией Украины проведена специальная операция на территории Днепропетровской области. В результате которой ликвидирована преступная группа из 32 жителей Украины, занимавшихся обманом казахстанцев.

В министерстве отметили, что в результате принятых мер количество телефонных мошенничеств, связанных с использованием IP-телефонии, снизилось в два раза.