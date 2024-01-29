328 млн тенге намеревались потратить на ремонт несуществующей дороги в Карагандинской области

В Карагандинской области районный отдел экономики и финансов намеревался провести текущий ремонт несуществующей автодороги "Акжарык-Аппаз" на общую сумму более 328 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратура региона.

Сообщается, что сотрудники надзорного органа установили, что автодороги "Акжарык-Аппаз" нет ни на балансе местных уполномоченных органов, ни на балансе ведомств областного уровня. Поэтому по протесту прокуратуры Актогайского района открытый конкурс на её ремонт был отменен.

"Согласно статье 1 Закона "Об автомобильных дорогах", текущий ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на автомобильных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта автомобильной дороги, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом. Соответственно текущий ремонт должен проводиться на существующей автомобильной дороге", - отметили в прокуратуре.

Также в прокуратуре сообщили, что в нарушение пункта 1 статьи 60 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" отдел экономики пытался провести строительство новой автомобильной дороги без проектно-сметной документации.

Кроме того, как отметили в ведомстве, строительно-монтажные работы включены в перечень "товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы", утвержденных Приказом министра финансов Республики Казахстан от 18.01.2022 года № 46. Но объявление о строительно-монтажных работах размещено способом открытого конкурса.