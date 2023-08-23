300 хозяйств Жамбылской области потеряли урожай из-за засухи

Из-за засухи пострадали свыше 300 крестьянских хозяйств Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В шести районах области объявили режим ЧС регионального масштаба. Речь идёт о Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Таласском районах и районе имени Турара Рыскулова.

Без поливной воды засохли порядка 9,5 тысячи гектаров площадей, засеянных сахарной свёклой, кукурузой, овощами, масличными и бахчевыми культурами. Сумма ущерба фермеров, пострадавших из-за засухи, составляет порядка 3,8 миллиарда тенге.

По словам местных властей, до окончания вегетационного периода она может достичь семи миллиардов тенге. Компенсацию крестьянским хозяйствам выплатят из резерва правительства.

"Принято соответствующее постановление. После выделения средств из республиканского бюджета они поступят на счёт областного управления сельского хозяйства. Дальше мы начнём производить выплаты фермерам, чьи документы готовы. Суммы компенсаций переведём каждому на счёт", - сказал заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

По его словам, приём заявлений от крестьянских хозяйств на выплату ущерба продолжается. Работа по выявлению полей, пострадавших от засухи, продлится до 15 сентября.

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что урожай крестьян Жамбылской области пострадал из-за малого поступления воды со стороны Кыргызстана.