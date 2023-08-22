Дефицит воды в Жамбылской области: пострадал урожай на площади 7,8 тысячи гектаров

В Жамбылской области из-за малого поступления воды со стороны Кыргызской Республики пострадал урожай площадью 7,8 тысяч гектаров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Из-за малого поступления воды со стороны Кыргызской Республики, по информации акимата Жамбылской области пострадали порядка 7,8 тыс. гектаров, в том числе 1,2 тыс. гектаров посевов такой социально-значимой культуры как сахарной свекла", - сказал глава минсельхоз.

Как отметил министр, в настоящее время ведутся работы по объявлению ЧС регионального масштаба и покрытию расходов фермеров, ускоренной выплаты субсидии из республиканского бюджета в полном объеме и пролонгации кредитов.

По данным акиматов областей на сегодня 45,1% посевов зерновых культур (7,8 млн. га) находится в хорошем, 46% в удовлетворительном (8 млн. га) и 7,5% в плохом состоянии (1,3 млн. га).

При этом, 181 тыс. га или менее 1% зерновых посевов погибли, преимущественно это в Павлодарской области, при этом отмечаем что данный показатель является ниже среднемноголетних (2,4%).

Для сравнения, в 2021 году, который также считался засушливым, погибло 3,8% посевов.