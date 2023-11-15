30-летие празднует казахстанский тенге

В Казахстане отмечают День национальной валюты РК и профессиональный праздник работников финансовой системы страны, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанский тенге вошёл в обращение 15 ноября 1993 года, с этих пор национальная валюта отмечает в этот день своё "рождение".

Разработка национальной валюты началась в 1992 году и была проделана за год сроки - за один год. Специально для этого была создана группа специалистов. Они изучали исторические аспекты развития культуры Казахстана.

Идея назвать валюту "тенге" принадлежит известному казахстанскому экономисту Сауку Такежанову. Он вдохновился историческим тюркским названием с вариантами "таньга", "донга", "теньга".

Сначала на территории Казахстана имели хождение разменные монеты из сплава Л-80 с номиналом 2, 5, 10, 20, 50 тиын, впоследствии они были изъяты из обращения. Были введены монеты денежного обращения из сплава "нейзильбер" номиналом 1, 3, 5, 10, 20 тенге, а также памятные и юбилейные монеты. В 1996 году выпущены в обращение золотые инвестиционные монеты Казахстана "Шелковый Путь" достоинством 10 тысяч, пять тысяч, 2 500 и одна тысяча тенге.

Сегодня тенге прочно укоренился в стране в качестве национальной валюты. Он отличается высоким качеством - подделать купюру достаточно сложно.

Напомним, сегодня, 15 ноября, Нацбанк Казахстана пустит в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 тысяч тенге, посвященную 30-летию национальной валюты.