Юбилейную банкноту 10 000 тенге выпустили в Казахстане

Нацбанк Казахстана с 15 ноября выпустит в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию национальной валюты, передаёт BaigeNews.kz.

Банкнота имеет 19 защитных элементов. Её дизайн спроектирован на основе знака тенге – "₸" с использованием локально нанесённого голографического элемента. С обеих сторон банкноты вписана "лента Мёбиуса" как символ бесконечного движения.

"На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображён общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная пяти миллиметровая защитная нить и элемент Спарк в виде знака "₸", - уточнили в Нацбанке.

Юбилейная банкнота обязательна к приёму по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках РК.