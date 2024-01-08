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30-градусные морозы придут в Казахстан

Сегодня, 12:43
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baigenews.kz Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Фото: baigenews.kz

На западе, северо-западе, севере и в центре Казахстана синоптики ,прогнозируют понижение температуры до 20-30 градусов мороза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, циклон из районов Черного моря, смещаясь с запада на восток Казахстана, обусловит сильные снегопады с метелями и осадки в разной фазе с гололёдными явлениями, а в тыл к нему будет смещаться Скандинавский антициклон, который повернёт синоптическую ситуацию в сторону кратковременного усиления морозов.

Отмечается, что по всему Казахстану ожидается сильный ветер.

"Морозы проявятся на западе, северо-западе, севере и в центре страны, где столбики термометров ночью опустятся до 20-30 градусов мороза, а на востоке ожидается до 18-23 градусов со знаком минус", - сообщили в Казгидромете.

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