30 человек эвакуировали из ЖК в Астане из-за пожара

Пожар произошёл в ЖК "Семья" в Астане. Жильцов эвакуировали. Некоторым из них потребовалась медпомощь, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП поступило в 18:21 с адреса: проспект Тәуелсіздік, 21.

"По прибытии установлено, что в квартире происходит сильное задымление. Незамедлительно огнеборцы произвели вскрытие двери, посредством автолестницы через оконный проём спасли женщину и передали её бригаде скорой помощи для осмотра", - сообщили в ДЧС города.

Оказалось, что в кухне загорелся диван и натяжной потолок на площади 15 квадратных метров.

"В ходе тушения пожара эвакуировано 30 человек, из них 12 детей, и спасено три человека, из них один ребёнок. Трёх спасённых на месте осматривает бригада скорой помощи", - уточнили в МЧС.

В 18:57 пожар ликвидирован.

На месте было задействовано 26 человек личного состава и семь единиц техники ДЧС Астаны.