30 человек эвакуировали из ЖК в Астане из-за пожара
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Пожар произошёл в ЖК "Семья" в Астане. Жильцов эвакуировали. Некоторым из них потребовалась медпомощь, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о ЧП поступило в 18:21 с адреса: проспект Тәуелсіздік, 21.
"По прибытии установлено, что в квартире происходит сильное задымление. Незамедлительно огнеборцы произвели вскрытие двери, посредством автолестницы через оконный проём спасли женщину и передали её бригаде скорой помощи для осмотра", - сообщили в ДЧС города.
Оказалось, что в кухне загорелся диван и натяжной потолок на площади 15 квадратных метров.
"В ходе тушения пожара эвакуировано 30 человек, из них 12 детей, и спасено три человека, из них один ребёнок. Трёх спасённых на месте осматривает бригада скорой помощи", - уточнили в МЧС.
В 18:57 пожар ликвидирован.
На месте было задействовано 26 человек личного состава и семь единиц техники ДЧС Астаны.
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