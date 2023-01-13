30 актюбинцев получили обморожения из-за лютого холода

Фото: astanatv.kz

Больше 30 жителей Актобе с начала недели получили обморожения, некоторых даже госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Один пациент был с обморожением лица слева. Он пас скот. 3-4 часа искал скот в степи. В это время обморозил левую часть лица. Также приходят молодые женщины. Мочки уха у них обморожены, поскольку они носят серьги - мочки уха не прикрыты. Ходят, снег чистят на улице", - сообщил врач-травматолог БСМП г. Актобе Абзал Кадырбаев.

Медики напоминают: обморозить руки или лицо можно всего за несколько минут. Поэтому в очередной раз призывают соблюдать правила безопасности.

Сообщалось, что из-за мороза в Актобе сократилось количество общественного транспорта. На маршрут не вышли почти 40 автобусов.