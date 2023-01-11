Из-за мороза почти 40 автобусов не вышли на маршрут в Актобе

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Из-за резкого похолодания в Актобе сократилось количество общественного транспорта. На маршрут не вышли почти 40 автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

У техники отказала воздушно-компрессионная система. Кроме того, из-за плохого качества замерзает дизтопливо, рассказали специалисты.

Мороз в городе настолько сильный, что некоторые автобусы ломаются прямо в пути. Их приходиться отбуксировать обратно в парк, отогревать в тёплых боксах и вновь отправлять на линию.

"К сожалению, интервал немного увеличился. Если где-то время ожидания было пять минут, то сейчас затягивается до 10-15 минут. В целом по городу отменены занятия в школах, поэтому и пассажиров меньше", - отметил официальный представитель компании-перевозчика Руслан Жылкаманов.