Лента новостей
- Церемония проводов Токаева из аэропорта Парижа попала на видео 20:18 27
- 3 миллиарда тенге составила кредиторская задолженность ТЭЦ Семея 20:02 68
- Токаев провёл встречу с Генеральным секретарём ОЭСР 19:48 102
- BI Group успешно погасил облигационный займ на 17 млрд тенге 19:42 158
- История одной закупки: почему отрезок дороги до Петропавловска строят годами 19:30 169
- Вскрытие покажет: о частых причинах смертей рассказал 82-летний патологоанатом 19:15 361
- История одной закупки: в погоне за количеством. Успеют ли в сроки построить водопроводы на Западе страны? 18:47 215
- Как занимаются спортом особенные дети в Шымкенте 18:38 245
- Уникальную ВИЭ построят в Жамбылской области 18:08 387
- Каков бюджет профессиональных спортивных клубов в Астане в 2022 году 17:46 480
- В МИД РК высказались по поводу экстрадиции Мухтара Аблязова 17:41 1210
- "По программе "Бюджет народного участия" в районе реализованы все проекты" - Ерболат Досаев 17:32 296
- Как вылечиться от наркомании, рассказали медики 17:15 364
- Опубликовано совместное заявление по итогам визита Токаева во Францию 16:58 391
- Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков 16:37 355
- Daryn.online, STEM, Smart Nation – как в акмолинских учебных заведениях внедряют инновации 16:13 620
- Новый порог достаточности на 2023 год опубликовал ЕНПФ 15:52 467
- Новая партия появилась в Казахстане 15:44 560
- Как найти свою первую работу за рубежом? Пошаговый план с советами от экспертов 15:40 514
- СМИ: цены на автомобили LADA в Казахстане оказались ниже российских 15:34 587
- Казахстан и Швейцария будут сотрудничать по маркировке драгоценных металлов 15:26 357
- Ситуация в Экибастузе: потребителям сделают перерасчёт 14:16 434
- Клебанов готов продать проблемную ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге 14:07 1762
- В Темиртау клиент украл из автокомплекса пять автомобильных дверей 13:54 359
- Ситуация в Экибастузе: 17 домов подключат к теплоносителям 13:35 460
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 13:28 2158
- Сельхозпродукцию на триллион тенге произвели в Северном Казахстане 13:20 442
- На 17% за год выросло количество административных нарушений в строительстве РК 13:16 557
- "Прозвучал призыв пойти в сторону Акорды" – МВД о незаконном митинге в столице 13:04 578
- Опытные специалисты "Казахмыса" прибыли на помощь коллегам из Экибастузской ТЭЦ 12:58 671
- "Нужно строить новые станции и трубопроводы" - Министр энергетики об аварии на ТЭЦ в Экибастузе 12:57 568
- Притворился красоткой: интернет-мошенник развёл карагандинца на 350 тысяч тенге 12:50 358
- Казахстан не будет использоваться Россией для обхода санкций - МИД о "тройственном газовом союзе" 12:33 703
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 12:31 2078
- Авария на ТЭЦ: в Экибастуз прибыли ремонтные бригады из других городов 11:39 901
- Телевидение и радио временно отключили в Казахстане 11:34 1008
- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев и вандализм 11:26 455
- Казахстан и Китай будут сотрудничать в поиске затерянных самолётов 11:21 484
- Мажилис одобрил законопроект по сохранению казахских пород собак тазы и тобет 11:12 370
- Оперативный штаб в Экибастузе: начался объезд социальных объектов города 10:29 450
- Французская Assystem будет участвовать в строительстве АЭС в Казахстане 09:58 743
- Рост заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане 09:11 472
- Новые подходы к управлению мусором разработали в Алматы 08:26 743
- Масштабная спецоперация КНБ и МВД: задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконной миграцией 08:15 1355
- Токаев предложил открыть в Казахстане торговое представительство Франции 08:00 501
- Осуждён участник январских событий, из-за которого "КамАЗ" переехал военного 07:45 597
- В Астане горячим чаем угощают уборщиков снега и горожан на остановках 06:10 488
- Адмштрафы казахстанцы теперь могут проверить на сайте ПКБ 05:36 539
- В Актау водитель авто сбил двух девочек, одна из них скончалась 04:08 863
- Как подписать документы в Egov Mobile с помощью QR-кода 03:24 533
- Спасатели вызволили примёрзшего ко льду лебедя в Актобе 02:31 394
- Total построит в Казахстане ветряную электростанцию 01:46 500
- Alstom для своего проекта в Казахстане подготовит более 1000 местных специалистов 01:39 667
- ЧС в Экибастузе. Без тепла остаются 17 многоэтажек и три соцобъекта 01:28 575
- Ноу-хау в преподавании военному делу ввёл полковник-педагог 01:01 486
- Токаев обсудил перспективы совместных проектов ВИЭ с главой французской EDF 00:56 402
- Токаев пригласил спикера сената Франции посетить Казахстан 00:26 890
- Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз 29.11.2022 535
- На низкую зарплату пожаловались павлодарские спасатели 29.11.2022 698
- Бесплатные стоматологические услуги доступны в Алматы 29.11.2022 906
- ЧС в Экибастузе: власти обратились к жителям города 29.11.2022 1026
- О службе в Ливане рассказал казахстанский миротворец 29.11.2022 455
- Усиление ветра и снепогады - прогноз погоды на 30 ноября в Казахстане 29.11.2022 775
- Вероятность сильных землетрясений в Алматы высока — эксперт 29.11.2022 3216
- В Акмолинской области готова к запуску ветроэлектростанция. Фоторепортаж 29.11.2022 4747
- Ограничено движение транспорта ещё в трёх областях Казахстана 29.11.2022 489
- Домашнее насилие: кто виноват, и что делать? 29.11.2022 489
- Плюнувшего в прямом эфире депутата оштрафовали в Казахстане 29.11.2022 1221
- 50 тысяч долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана в Дубай 29.11.2022 538
- Что хранится в Доме-музее Ахмета Байтурсынулы 29.11.2022 410
- Лидер A'Studio об Алле Пугачёвой, футбольном детстве и возвращении "Джулии" 29.11.2022 2536
- Токаев встретился с основателем Французского института международных отношений 29.11.2022 460
- Две машины провалились под лёд в Карагандинской области 29.11.2022 699
- Фейковые рассылки о цифровом тенге распространяют в Сети 29.11.2022 455
- Трассы перекроют в двух областях Казахстана 29.11.2022 609
- Между главой МИД РК и Госсекретарем США состоялся телефонный разговор 29.11.2022 443
- Казахстан-Франция: как налажены торговые отношения между странами 29.11.2022 505
- Жителям Экибастуза возместят ущерб за период отсутствия тепла 29.11.2022 735
- Как прошла торжественная церемония встречи Президента Казахстана в Париже 29.11.2022 680
- Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан 29.11.2022 1284
3 миллиарда тенге составила кредиторская задолженность ТЭЦ Семея
Главное теплоснабжающее предприятие области Абай ГКП "Теплокоммнуэнерго" несёт колоссальные убытки. На уголь денег не хватает. Помощь Семею оказывает казна, передаёт BaigeNews.kz.
Замерзающий Экибастуз, оставшийся без тепла в ночь на 27 ноября, заставил семейчан содрогнуться и вспомнить январь 2011 года, когда почти всё левобережье Семея столкнулось с аналогичной ситуацией в 30-градусные морозы. В ту зиму поломка на ТЭЦ-1 могла стать роковой, температура в квартирах близилась к нулю. С тех пор такие случаи не повторялись, ситуация с теплом стабилизировалась, но проблемы с подачей зимнего коммунального блага остаются.
ТАК СЛОЖИЛОСЬ…
Опыт 2011-го был учтён, в последующие годы город стали тщательнее готовить к холодам. Правда, старые раны и хронические болезни теплового хозяйства за 10 лет вылечить так и не удалось, они напоминают о себе постоянно. Теплоцентрали модернизировали, вкладывая в них миллиарды. А теплосети старились и изнашивались.
"Общая протяжённость теплосетей по области Абай составляет 455,2 км, в том числе по городу Семей – 315 км со средним износом в 68%, это самый высокий показатель по области. В последний раз их капитально ремонтировали в середине 80-х годов", - уточнил нынешнее состояние коммуникаций руководитель Управления энергетики и ЖКХ Области Абай Болат Абдралиев, и добавил, что самое слабое звено в цепи тепломагистралей и распределительных сетей Семея по иронии находится на выходе из ТЭЦ-1.
Исторически так сложилось, что семейчане – заложники котельных. Это касается и отопления, и экологии. В советский период для Семипалатинска был разработан "особый" план теплоснабжения со строительством персональных котельных в каждом квартале, в отличие от других городов, где дирижируют мощные тепловые электростанции с выработкой тепловой и электрической энергий.
В итоге в ссыльном городе построили около полусотни таких "дымовых точек", которые кроме тепла постоянно обеспечивают семейчан "чёрным пухом". Сажа от сгоревшего угля весь отопительный сезон кружится над городом, превращая белый снег в чёрное месиво, а постиранное бельё – в очередное разочарование домохозяек. Смотря, куда ветер подует!
Фото автора
На сегодня в Семее действует 20 теплоисточников – 1 ТЭЦ и 19 котельных, построенных, начиная с 30-х годов ХХ в. В результате реконструкции ТЭЦ- 1 на левом берегу - профицит теплоэнергии больше 100 Гкал, а в правобережье – дефицит 118 Гкал. Ситуация усугубляется тем, что каждый год десятки многоэтажных новоделов врезаются в существующие сети правобережья, в результате тепла на всех не хватает.
Ноябрьские 30-градусные морозы убеждают в этом. Во многих домах стало прохладно. Теперь город уповает на ТЭЦ-3.
Тариф для населения с приборами учета – 3243,93 тенге/Гкал, без приборов учета – 4 112,84 тенге/Гкал. Для юридических лиц с приборами учета – 6 272,36 тенге/Гкал, без приборов учета – 8627,66 тенге/Гкал с учетом НДС.
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ!
Кредиторская задолженность главного теплоснабжающего предприятия Семея на сегодня – около 3 миллиардов тенге. Финансовый результат – минус миллиард тенге в год. То есть убыточная работа подвергает опасности не только саму организацию, но и весь город, питающийся от теплосетей "Теплокоммунэнерго".
В целях финансово-экономического оздоровления коммунального предприятия рассматривается вопрос по его реабилитации. Ещё один вариант его спасения от банкротства - покрыть задолженность за счёт республиканских средств. На сегодня абоненты задолжали за полученное тепло 405,6 миллионов тенге.
"Доход ГКП "Теплокоммунэнерго" за отопительный сезон - около 6 млрд. тенге. Затраты - 7 млрд. Поэтому кредиторская задолженность ежегодно вырастает на 1 млрд. Сюда входят долги на воду, уголь, зарплаты. Основная проблема – это неоправданно низкие тарифы. Ситуацию усугубляют абоненты, которые не платят за полученное тепло. Поэтому предприятие сейчас работает себе в убыток, мы не перекрываем самих себя. Только на угле мы идём в минус на 300 миллионов тенге. Анализ показывает, что в отопительный сезон люди платят, а к концу - перестают. Есть безнадёжные должники – несколько городских предприятий. Самая крупная сумма, которую нам задолжали - 219 миллионов тенге", - поделился ситуацией с задолженностью заместитель директора ГКП "Теплокоммунэнерго" по общим вопросам Аржан Кельменбетов.
При такой кредиторской задолженности предприятие выделяет незначительные средства на топливо. А основные расходы берёт на себя областной и городской бюджет. В первой половине отопительного сезона на 2022 год город и область выделили по 200 миллионов тенге. Кроме того в начале ноября тепловики попросили у Правительства средства на покупку угля. В результате из резерва Правительства РК выделено 119,8 миллионов тенге на покрытие разницы цены, утверждённой тарифной сметой стоимости. В том числе на твёрдое топливо 116 миллионов и на приобретение мазута – 3,8 миллионов. Транш буквально спас семейчан от коллапса. Уголь закуплен к началу морозов и в достаточном объёме.
Фактическая стоимость поставляемого угля в ГКП "Теплокоммунэнерго" составляет 6322 тенге/тонна, при этом в тарифной смете предусмотрена стоимость 5934 тенге за тонну. Потребность предприятия в угле составляет 484 906,7 тонн на отопительный сезон (предприятие обеспечивает теплом потребителей правобережной и левобережной частей города Семей).
ПЛАНЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
С созданием новой области Абай проведён полный анализ теплового хозяйства и создан комплексный план развития, в который включены проекты по реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе по снижению износа сетей.
В данное время проводится реконструкция с увеличением мощностей на котельных "Центр" и "Габбасова" со сроком завершения в 2023 году. Общая дополнительная мощность составит 40 Гкал/час. Также разрабатываются три проектно-сметные документации для котельных "103-103А", "35 квартал", "Зооветинститут". Общая дополнительная мощность составит 94 Гкал/час. Все они призваны снизить дефицит тепловой энергии на правом берегу Семея.
В целях снижения износа разработаны 3 ПСД на строительство тепловых сетей в г. Семей и в селе Караул Абайского района на общую сумму 1 миллиард 331 миллион тенге. В планах – разработка 19-ти бюджетных инвестиционных предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей по области Абай.
"В Курчатове – четыре котельных, которые построены на скорую руку и не отвечают требованиям. Они не только загрязняют окружающую среду, но и имеют большие расходы. Финансовый результат у них низкий. Поэтому для Курчатова и Аягоза планируется построить отдельные теплоисточники. Этот вопрос вошёл в комплексный план развития, осталось утвердить его в правительстве", - рассказал о планах Болат Абдралиев.
Кроме того на контроле Правительства и Президента – строительство ТЭЦ-3 в правобережье Семея, о необходимости которой заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время последнего визита в Семей. Ещё один грандиозный план – горячее водоснабжение круглый год. Обычное коммунальное благо недоступно семейчанам несколько десятилетий. Практика показывает, что реконструкции котельных, на которые возлагают надежды абоненты в ожидании горячей воды, не оправдывают ожиданий. Поэтому вся надежда на предстоящую "стройку века".
"В целях увеличения производительности тепловой энергии и замещения многочисленных морально изношенных экологически неблагоприятных котельных Министерством энергетики принято решение о разработке ТЭО строительства ТЭЦ-3 в городе Семей. В настоящее время АО "Самрук-Энерго" подготовлено техническое задание на разработку ТЭО. Определено место. Некоторые технические моменты решаются с проектировщиками. Пока рано ставить вопрос, на какие средства будет построен это грандиозный объект. Но завершение строительства планируется не раньше 2027 года. До этого периода город нужно держать в тепле", - заключил Болат Абдралиев.
-
Trend news
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 13:28 2141
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 12:31 2077
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 9487
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1544
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 51700
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1064
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 18683
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 7795
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1987
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1094
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3609
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2532
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1544
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1449
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4233
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1876
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 35367
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19787
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8180
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5171
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2380
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27731
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 42980
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2363
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17434
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5061
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9771
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4324
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3431
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3382
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10333
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42581
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3255
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2818
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12549
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3673
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20124
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5158
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4116
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5409
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9592
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7791
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3697
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11441
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3289
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3377
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4216
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36011
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4157
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5476
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3975
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5075
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5248
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46063
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3689
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60206
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15986
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19689
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4750
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4666
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5703
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5872
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7198
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15102
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8419
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91194
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7232
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6756
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15676
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8922
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5627
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 6026
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35788
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6829
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7886
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14983
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 14187
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10726
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303403
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 11248
-
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 744
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1269
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1328
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1501
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1362
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1546
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2162
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2287
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2420
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2545
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2259
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2653
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2383
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2549
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2525
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2653
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2855
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2688
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2869
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3069
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3059
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3258
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3761
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4098
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3761
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3981
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3883
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3962
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3970
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3797
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4265
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4491
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4199
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22465
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4541
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4386
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4369
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9458
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5127
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15047
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13192
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13196
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13846
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12723
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17119
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13885
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15315
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16260
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15941
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13498
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13918
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31960
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14956
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17685
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14019
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15232
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15846
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17203
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15280
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17270
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16806
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18041
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17870
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34525
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18356
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19356
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18959
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19821
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19780
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29337
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19271
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26604
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37370
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21041
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28473
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25947
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27563
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23633
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25287
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23674