3 миллиарда тенге составила кредиторская задолженность ТЭЦ Семея

Фото: Альбина Халел

Главное теплоснабжающее предприятие области Абай ГКП "Теплокоммнуэнерго" несёт колоссальные убытки. На уголь денег не хватает. Помощь Семею оказывает казна, передаёт BaigeNews.kz.

Замерзающий Экибастуз, оставшийся без тепла в ночь на 27 ноября, заставил семейчан содрогнуться и вспомнить январь 2011 года, когда почти всё левобережье Семея столкнулось с аналогичной ситуацией в 30-градусные морозы. В ту зиму поломка на ТЭЦ-1 могла стать роковой, температура в квартирах близилась к нулю. С тех пор такие случаи не повторялись, ситуация с теплом стабилизировалась, но проблемы с подачей зимнего коммунального блага остаются.

ТАК СЛОЖИЛОСЬ…

Опыт 2011-го был учтён, в последующие годы город стали тщательнее готовить к холодам. Правда, старые раны и хронические болезни теплового хозяйства за 10 лет вылечить так и не удалось, они напоминают о себе постоянно. Теплоцентрали модернизировали, вкладывая в них миллиарды. А теплосети старились и изнашивались.

"Общая протяжённость теплосетей по области Абай составляет 455,2 км, в том числе по городу Семей – 315 км со средним износом в 68%, это самый высокий показатель по области. В последний раз их капитально ремонтировали в середине 80-х годов", - уточнил нынешнее состояние коммуникаций руководитель Управления энергетики и ЖКХ Области Абай Болат Абдралиев, и добавил, что самое слабое звено в цепи тепломагистралей и распределительных сетей Семея по иронии находится на выходе из ТЭЦ-1.

Исторически так сложилось, что семейчане – заложники котельных. Это касается и отопления, и экологии. В советский период для Семипалатинска был разработан "особый" план теплоснабжения со строительством персональных котельных в каждом квартале, в отличие от других городов, где дирижируют мощные тепловые электростанции с выработкой тепловой и электрической энергий.

В итоге в ссыльном городе построили около полусотни таких "дымовых точек", которые кроме тепла постоянно обеспечивают семейчан "чёрным пухом". Сажа от сгоревшего угля весь отопительный сезон кружится над городом, превращая белый снег в чёрное месиво, а постиранное бельё – в очередное разочарование домохозяек. Смотря, куда ветер подует!

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На сегодня в Семее действует 20 теплоисточников – 1 ТЭЦ и 19 котельных, построенных, начиная с 30-х годов ХХ в. В результате реконструкции ТЭЦ- 1 на левом берегу - профицит теплоэнергии больше 100 Гкал, а в правобережье – дефицит 118 Гкал. Ситуация усугубляется тем, что каждый год десятки многоэтажных новоделов врезаются в существующие сети правобережья, в результате тепла на всех не хватает.

Ноябрьские 30-градусные морозы убеждают в этом. Во многих домах стало прохладно. Теперь город уповает на ТЭЦ-3.

Тариф для населения с приборами учета – 3243,93 тенге/Гкал, без приборов учета – 4 112,84 тенге/Гкал. Для юридических лиц с приборами учета – 6 272,36 тенге/Гкал, без приборов учета – 8627,66 тенге/Гкал с учетом НДС.

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ!

Кредиторская задолженность главного теплоснабжающего предприятия Семея на сегодня – около 3 миллиардов тенге. Финансовый результат – минус миллиард тенге в год. То есть убыточная работа подвергает опасности не только саму организацию, но и весь город, питающийся от теплосетей "Теплокоммунэнерго".

В целях финансово-экономического оздоровления коммунального предприятия рассматривается вопрос по его реабилитации. Ещё один вариант его спасения от банкротства - покрыть задолженность за счёт республиканских средств. На сегодня абоненты задолжали за полученное тепло 405,6 миллионов тенге.

"Доход ГКП "Теплокоммунэнерго" за отопительный сезон - около 6 млрд. тенге. Затраты - 7 млрд. Поэтому кредиторская задолженность ежегодно вырастает на 1 млрд. Сюда входят долги на воду, уголь, зарплаты. Основная проблема – это неоправданно низкие тарифы. Ситуацию усугубляют абоненты, которые не платят за полученное тепло. Поэтому предприятие сейчас работает себе в убыток, мы не перекрываем самих себя. Только на угле мы идём в минус на 300 миллионов тенге. Анализ показывает, что в отопительный сезон люди платят, а к концу - перестают. Есть безнадёжные должники – несколько городских предприятий. Самая крупная сумма, которую нам задолжали - 219 миллионов тенге", - поделился ситуацией с задолженностью заместитель директора ГКП "Теплокоммунэнерго" по общим вопросам Аржан Кельменбетов.

При такой кредиторской задолженности предприятие выделяет незначительные средства на топливо. А основные расходы берёт на себя областной и городской бюджет. В первой половине отопительного сезона на 2022 год город и область выделили по 200 миллионов тенге. Кроме того в начале ноября тепловики попросили у Правительства средства на покупку угля. В результате из резерва Правительства РК выделено 119,8 миллионов тенге на покрытие разницы цены, утверждённой тарифной сметой стоимости. В том числе на твёрдое топливо 116 миллионов и на приобретение мазута – 3,8 миллионов. Транш буквально спас семейчан от коллапса. Уголь закуплен к началу морозов и в достаточном объёме.

Фактическая стоимость поставляемого угля в ГКП "Теплокоммунэнерго" составляет 6322 тенге/тонна, при этом в тарифной смете предусмотрена стоимость 5934 тенге за тонну. Потребность предприятия в угле составляет 484 906,7 тонн на отопительный сезон (предприятие обеспечивает теплом потребителей правобережной и левобережной частей города Семей).

ПЛАНЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

С созданием новой области Абай проведён полный анализ теплового хозяйства и создан комплексный план развития, в который включены проекты по реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе по снижению износа сетей.

В данное время проводится реконструкция с увеличением мощностей на котельных "Центр" и "Габбасова" со сроком завершения в 2023 году. Общая дополнительная мощность составит 40 Гкал/час. Также разрабатываются три проектно-сметные документации для котельных "103-103А", "35 квартал", "Зооветинститут". Общая дополнительная мощность составит 94 Гкал/час. Все они призваны снизить дефицит тепловой энергии на правом берегу Семея.

В целях снижения износа разработаны 3 ПСД на строительство тепловых сетей в г. Семей и в селе Караул Абайского района на общую сумму 1 миллиард 331 миллион тенге. В планах – разработка 19-ти бюджетных инвестиционных предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей по области Абай.

"В Курчатове – четыре котельных, которые построены на скорую руку и не отвечают требованиям. Они не только загрязняют окружающую среду, но и имеют большие расходы. Финансовый результат у них низкий. Поэтому для Курчатова и Аягоза планируется построить отдельные теплоисточники. Этот вопрос вошёл в комплексный план развития, осталось утвердить его в правительстве", - рассказал о планах Болат Абдралиев.

Кроме того на контроле Правительства и Президента – строительство ТЭЦ-3 в правобережье Семея, о необходимости которой заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время последнего визита в Семей. Ещё один грандиозный план – горячее водоснабжение круглый год. Обычное коммунальное благо недоступно семейчанам несколько десятилетий. Практика показывает, что реконструкции котельных, на которые возлагают надежды абоненты в ожидании горячей воды, не оправдывают ожиданий. Поэтому вся надежда на предстоящую "стройку века".