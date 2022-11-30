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  • 3 миллиарда тенге составила кредиторская задолженность ТЭЦ Семея
Альбина Халел Сегодня, 20:02
68
Сегодня, 20:02
68
Фото: Альбина Халел

3 миллиарда тенге составила кредиторская задолженность ТЭЦ Семея

Главное теплоснабжающее предприятие области Абай ГКП "Теплокоммнуэнерго" несёт колоссальные убытки. На уголь денег не хватает. Помощь Семею оказывает казна, передаёт BaigeNews.kz.

Замерзающий Экибастуз, оставшийся без тепла в ночь на 27 ноября, заставил семейчан содрогнуться и вспомнить январь 2011 года, когда почти всё левобережье Семея столкнулось с аналогичной ситуацией в 30-градусные морозы. В ту зиму поломка на ТЭЦ-1 могла стать роковой, температура в квартирах близилась к нулю. С тех пор такие случаи не повторялись, ситуация с теплом стабилизировалась, но проблемы с подачей зимнего коммунального блага остаются.

ТАК СЛОЖИЛОСЬ…

Опыт 2011-го был учтён, в последующие годы город стали тщательнее готовить к холодам. Правда, старые раны и хронические болезни теплового хозяйства за 10 лет вылечить так и не удалось, они напоминают о себе постоянно. Теплоцентрали модернизировали, вкладывая в них миллиарды. А теплосети старились и изнашивались.

"Общая протяжённость теплосетей по области Абай составляет 455,2 км, в том числе по городу Семей – 315 км со средним износом в 68%, это самый высокий показатель по области. В последний раз их капитально ремонтировали  в середине 80-х годов", - уточнил нынешнее состояние коммуникаций руководитель Управления энергетики и ЖКХ Области Абай Болат Абдралиев, и добавил, что самое слабое звено в цепи тепломагистралей и распределительных сетей Семея по иронии находится на выходе из ТЭЦ-1.

Исторически так сложилось, что семейчане – заложники котельных. Это касается и отопления, и экологии. В советский период для Семипалатинска был разработан "особый" план теплоснабжения со строительством персональных котельных в каждом квартале, в отличие от других городов, где дирижируют мощные тепловые электростанции с выработкой тепловой и электрической энергий.

В итоге в ссыльном городе построили около полусотни таких "дымовых точек", которые кроме тепла постоянно обеспечивают семейчан "чёрным пухом". Сажа от сгоревшего угля весь отопительный сезон кружится над городом, превращая белый снег в чёрное месиво, а постиранное бельё – в очередное разочарование домохозяек. Смотря, куда ветер подует!

Фото автора

На сегодня в Семее действует 20 теплоисточников – 1 ТЭЦ и 19 котельных, построенных, начиная с 30-х годов ХХ в. В результате реконструкции ТЭЦ- 1 на левом берегу - профицит теплоэнергии больше 100 Гкал, а в правобережье – дефицит 118 Гкал. Ситуация усугубляется тем, что каждый год десятки многоэтажных новоделов врезаются в существующие сети правобережья, в результате тепла на всех не хватает.

Ноябрьские 30-градусные морозы убеждают в этом. Во многих домах стало прохладно. Теперь город уповает на ТЭЦ-3.

Тариф для населения с приборами учета – 3243,93 тенге/Гкал, без приборов учета – 4 112,84 тенге/Гкал. Для юридических лиц с приборами учета – 6 272,36 тенге/Гкал, без приборов учета – 8627,66 тенге/Гкал с учетом НДС.

НА РЕАБИЛИТАЦИЮ!

Кредиторская задолженность главного теплоснабжающего предприятия Семея на сегодня – около 3 миллиардов тенге. Финансовый результат – минус миллиард тенге в год. То есть убыточная работа подвергает опасности не только саму организацию, но и весь город, питающийся от теплосетей "Теплокоммунэнерго".

В целях финансово-экономического оздоровления коммунального предприятия рассматривается вопрос по его реабилитации. Ещё один вариант его спасения от банкротства - покрыть задолженность за счёт республиканских средств. На сегодня абоненты задолжали за полученное тепло 405,6 миллионов тенге.

"Доход ГКП "Теплокоммунэнерго" за отопительный сезон - около 6 млрд. тенге. Затраты - 7 млрд. Поэтому кредиторская задолженность ежегодно вырастает на 1 млрд. Сюда входят долги на воду, уголь, зарплаты. Основная проблема – это неоправданно низкие тарифы. Ситуацию усугубляют абоненты, которые не платят за полученное тепло. Поэтому предприятие сейчас работает себе в убыток, мы не перекрываем самих себя. Только на угле мы идём в минус на 300 миллионов тенге. Анализ показывает, что в отопительный сезон люди платят, а к концу - перестают. Есть безнадёжные должники – несколько городских предприятий. Самая крупная сумма, которую нам задолжали - 219 миллионов тенге", - поделился ситуацией с задолженностью заместитель директора ГКП "Теплокоммунэнерго" по общим вопросам Аржан Кельменбетов.

При такой кредиторской задолженности предприятие выделяет незначительные средства на топливо. А основные расходы берёт на себя областной и городской бюджет. В первой половине отопительного сезона на 2022 год город и область выделили по 200 миллионов тенге. Кроме того в начале ноября тепловики попросили у Правительства средства на покупку угля. В результате из резерва Правительства РК выделено 119,8 миллионов тенге на покрытие разницы цены, утверждённой тарифной сметой стоимости. В том числе на твёрдое топливо 116 миллионов и на приобретение мазута – 3,8 миллионов. Транш буквально спас семейчан от коллапса. Уголь закуплен к началу морозов и в достаточном объёме.

Фактическая стоимость поставляемого угля в ГКП "Теплокоммунэнерго" составляет 6322 тенге/тонна, при этом в тарифной смете предусмотрена стоимость 5934 тенге за тонну. Потребность предприятия в угле составляет 484 906,7 тонн на отопительный сезон (предприятие обеспечивает теплом потребителей правобережной и левобережной частей города Семей).

ПЛАНЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

С созданием новой области Абай проведён полный анализ теплового хозяйства и создан комплексный план развития, в который включены проекты по реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе по снижению износа сетей.

В данное время проводится реконструкция с увеличением мощностей на котельных "Центр" и "Габбасова" со сроком завершения в 2023 году. Общая дополнительная мощность составит 40 Гкал/час.  Также разрабатываются три проектно-сметные документации для котельных "103-103А",  "35 квартал", "Зооветинститут". Общая дополнительная мощность составит 94 Гкал/час. Все они призваны снизить дефицит тепловой энергии на правом берегу Семея.

В целях снижения износа разработаны 3 ПСД  на строительство тепловых сетей в г. Семей и в селе Караул Абайского района на общую сумму 1 миллиард 331 миллион тенге. В планах – разработка 19-ти бюджетных инвестиционных предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей по области Абай.

"В Курчатове – четыре котельных, которые построены на скорую руку и не отвечают требованиям. Они не только загрязняют окружающую среду, но и имеют большие расходы. Финансовый результат у них низкий. Поэтому для Курчатова и Аягоза планируется построить отдельные теплоисточники. Этот вопрос вошёл в комплексный план развития, осталось утвердить его в правительстве", - рассказал о планах  Болат Абдралиев.

Кроме того на контроле Правительства и Президента – строительство ТЭЦ-3 в правобережье Семея, о необходимости которой заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время последнего визита в Семей. Ещё один грандиозный план – горячее водоснабжение круглый год. Обычное коммунальное благо недоступно семейчанам несколько десятилетий. Практика показывает, что реконструкции котельных, на которые возлагают надежды абоненты в ожидании горячей воды, не оправдывают ожиданий. Поэтому вся надежда на предстоящую "стройку века".

"В целях увеличения производительности тепловой энергии и замещения многочисленных морально изношенных экологически неблагоприятных котельных Министерством энергетики принято решение о разработке ТЭО строительства ТЭЦ-3 в городе Семей. В настоящее время АО "Самрук-Энерго" подготовлено техническое задание на разработку ТЭО. Определено место. Некоторые технические моменты решаются с проектировщиками. Пока рано ставить вопрос, на какие средства будет построен это грандиозный объект. Но завершение строительства планируется не раньше 2027 года. До этого периода город нужно держать в тепле", - заключил Болат Абдралиев.

 

 

 

 

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#теплоснабжение #энергетика #ТЭЦ #Семей
Альбина Халел Журналист
Сегодня, 20:02
68
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