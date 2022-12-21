29 тысяч казахстанских чиновников скрывают свои активы

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О финансовых поступлениях они должны были отчитаться ещё в сентябре, но до сих пор этого не сделали.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета госдоходов Данияр Жаналинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В КГД их предупредили об ответственности. Там обещают и дальше работать с теми, кто уклоняется от сдачи декларации.

Напомним, с первого января 2021 года в стране стартовало всеобщее декларирование доходов. Первыми отчитались госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги. Срок для предоставления отчётов истёк 15 сентября.