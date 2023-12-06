29 человек попали в больницы с травмами из-за гололёда в Астане
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В управлении здравоохранения Астаны сообщили уточнённую информацию по обращениям в трампункты по состоянию на 20.00 5 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
В травматологические пункты в связи с погодными условиями на 20:00 поступило 362 обращения, из которых 59 — дети; травмы уличные — 298, в которых пострадали 17 детей. Госпитализировано 29 человек. Среди попавших в больницы детей нет.
В управлении здравоохранения города рекомендуют быть максимально внимательными, носить удобную обувь на плоской подошве, чтобы избежать несчастных случаев. В случае травмы немедленно обратиться в пункты оказания медицинской помощи. Кроме того, не следует выходить из дома без крайней необходимости, особенно детям и жителям пенсионного возраста.
По данным, озвученным к 13.00 5 декабря в травматологические пункты Астаны поступило 117 обращений, из которых 13 – от детей.
В первой половине дня 5 декабря на дорогах города зарегистрировали 79 ДТП. Кроме того, пассажиры долго ждали автобусы на остановках, так как в целях безопасности общественный транспорт курсировал с вынужденным снижением скорости, а в некоторых местах проезд был затруднён из-за гололёда. Подробнее о последствиях непогоды - в материале BaigeNews.kz.
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