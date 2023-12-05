Травмы, ДТП и задержки автобусов: как Астана переживает сильнейший гололёд

Туман, гололёд и усиление ветра – такие прогнозы на 5 декабря сделал Казгидромет. Прогноз не обманул. С самого утра жители столицы добирались до мест назначения мелкими шажками, подгоняемые при этом порывистым ветром. Машины и общественный транспорт при этом тоже передвигались с крайней осторожностью. По данным полиции количество ДТП в городе значительно возросло, передаёт корреспондент ВaigeNews.kz.

Аким Астаны Женис Касымбек опубликовал обращение к жителям и гостям столицы, в котором сообщил об усиленном режиме работы коммунальных служб и травмпунктов, а детям и пожилым людям порекомендовал оставаться по возможности дома.

Так, в столице из-за непогоды учеников 0-9 классов и студентов 1-2 курсов колледжей перевели на дистанционное обучение.

В ряде городских поликлиник (№4, 5, 6, 7, 9, 10) до 8 вечера в эти дни работают отделения скорой помощи для оказания неотложной медпомощи 4 категории (время прибытия бригады – до 60 минут).

"В связи с погодными условиями, согласно последним данным, собранным к часу дня по Астане, в травматологические пункты поступило 117 обращений, из которых 13 – от детей. 98 человек при этом получили травмы на улице. Госпитализированы 12 взрослых пациентов", — такую информацию предоставили в Управлении здравоохранения г. Астаны.

В Управлении здравоохранения рекомендуют в эти дни носить устойчивую обувь на плоской подошве. В случае травмирования незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Те же, кто был вынужден выйти из дома и добираться до пункта назначения на общественном транспорте, жалуются на долгие ожидания на остановках. В компании CTS задержки автобусов объяснили вынужденным снижением скорости и затруднённым проездом в некоторых местах для общественного транспорта.

К сожалению, не обошлось сегодня без аварий на дорогах. Как сообщили в столичном департаменте полиции, в первой половине дня на дорогах было зарегистрировано 79 ДТП. Сотрудники полиции просят водителей автотранспортных средств проявлять внимательность на дорогах, соблюдать установленную скорость и дистанцию, а также не производить резкое торможение. Пешеходов попросили переходить улицы только в установленных местах во избежание трагических последствий.

Сегодня на улицы Астаны выгнали порядка тысячи единиц специальной техники. Более 1600 работников коммунальных хозяйств задействованы в работах по очистке дорог.

Надо сказать, что туман и гололёд сегодня характерны для большей части Казахстана. Плюсовая температура и осадки в виде дождей и мокрого снега были на севере и западе страны. Лишь на юге сохраняется погода без осадков с температурой до +10-15 градусов тепла.

Завтра 7 декабря по прогнозам синоптиков, в Астане температура опустится на пару градусов до -2, а в среду 8 декабря, столбик термометра покажет -27. Поэтому угроза гололёдов всё ещё сохраняется.

В Казгидромете отметили, что в этом году зима в Казахстан придёт не сразу. В течение декабря характер погоды будет крайне неустойчивым. Так, в первые дни на севере страны ожидается снег с метелью, на юге –дождь с переходом в снег. Затем арктические холодные воздушные массы спровоцируют значительное понижение температуры на всей территории страны. Согласно прогнозу, дневная температура на севере, северо-западе, востоке и в центре республики опустится днём до -10-20°C, на западе страны – до -3-13°C; на юге и юго-востоке – до -2-10°С.

"Средняя температура воздуха на территории страны в декабре ожидается выше нормы на 1-2°. Количество осадков не превысит нормы на большей части республики, больше нормы ожидается на севере Казахстана", — рассказали синоптики.

Отметим, что гололёд наблюдается и в других северных регионах страны.