В Астане из-за гололёда задерживаются автобусы, приостановлены пригородные маршруты
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В Астане приостановлено движение всех пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.
Причина - закрытие трасс в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололёд, сильный ветер).
В CTS также предупредили, что из-за гололёда снижена скорость движения транспорта, потому имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднён проезд для общественного транспорта.
"Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Диспетчерская служба нашей компании следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн режиме", - отметили в компании.
Обо всех изменениях по движению общественного транспорта в Астане CTS сообщает в своём Instagram-аккаунте cts_kz.
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