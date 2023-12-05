В Астане из-за гололёда задерживаются автобусы, приостановлены пригородные маршруты

В Астане приостановлено движение всех пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.

Причина - закрытие трасс в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололёд, сильный ветер).

В CTS также предупредили, что из-за гололёда снижена скорость движения транспорта, потому имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднён проезд для общественного транспорта.

"Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Диспетчерская служба нашей компании следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн режиме", - отметили в компании.

Обо всех изменениях по движению общественного транспорта в Астане CTS сообщает в своём Instagram-аккаунте cts_kz.