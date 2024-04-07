2810 объектов подтоплены в городе Кульсары
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2810 жилых домов и объектов инфраструктуры подтоплено в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Из Кульсары эвакуировано более 26 тысяч человек с привлечением железнодорожного, автомобильного транспорта, автобусов в трёх направлениях: Атырау, вахтовый городок Тенгиз и Мангистауская область.
"На сегодняшний момент всего эвакуировано 26109 человек, из них 5 834 ребёнка. В Кульсары развёрнуто 14 временных пунктов размещения, где медиками, психологами оказывается вся необходимая помощь", – сказал и.о. начальника ДЧС Атырауской области Руслан Шариев на брифинге в СЦК.
По его словам, в настоящее время наблюдается спад воды в городе.
По данным МЧС, силами местных госорганов, ДЧС, министерства обороны, полиции, военнослужащих, волонтёров и сельчан продолжаются берегоукрепительные работы. Упаковано 46 352 мешкотары, уложено 174 372 тонны инертного материала.
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