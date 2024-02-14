275 млрд тенге льготных кредитов будут выделены на 89 агропроектов

Минсельхоз отобрал первые 89 проектов для реализации программы по льготному финансированию АПК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

На первом этапе оценивались деловая репутация владельцев компаний, их опыт в реализации подобных проектов, отраслевая специфика, обеспеченность регионов конкретными видами продукции. Пул проектов для льготного финансирования по линии Аграрной кредитной корпорации и Банка развития Казахстана будет сформирован с учетом вошедших в портфель БВУ. Механизмы финансирования отрабатываются. В числе потенциальных – еще 49 проектов на 88 млрд тенге.

В конце прошлого года МСХ предложило сформировало портфель из 500 проектов, которые потенциально могут получить финансирование в рамках сотрудничества с Halyk Bank и финансовыми институтами АПК холдинга Байтерек. Эти проекты в основном ориентированы на приоритетные направления развития АПК: строительство молочно-товарных ферм, овощехранилищ, развитие животноводства, проекты по орошению, переработке зерновых, мяса, плодов и овощей.

С учетом применения инструментов господдержки в виде субсидирования ставок вознаграждения, конечная ставка для заемщика – субъекта АПК – составит не более 6% годовых. Одно из основных условий – непрерывное финансирование проектов, отвечающих требованиям государственной политики развития сельского хозяйства.

Серик Жумангарин также предложил фининститутам рассмотреть возможность финансирования оборотного капитала. Это инструмент поддержки сельхозпроизводителей для весенних полевых работ и производства удешевленных социально значимых продуктов питания.