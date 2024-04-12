264 тонны продуктов разбронировано из госматрезерва для Кульсары

Из госматрезерва разбронированы 264 тонны продуктов питания для города Кульсары Атырауской области, пострадавшего от паводков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на службу центральных коммуникаций.

Дополнительно планируется разбронировать 92 тонны продуктов питания для мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводка в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Об этом на брифинге в республиканском информационном штабе сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш.

"Также из государственного материального резерва разбронированы специальная и инженерная техника, комплекты постельных принадлежностей, полевые кухни, хлебопекарни, палатки для борьбы с паводками 8 областям", — сказал спикер.

На данный час службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 99 тыс. человек, из них 36 365 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 516 человек, из них 3 167 детей.

В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 513 частных жилых домов и 489 дворовых территорий, отведена вода из 2 983 жилых домов и 1 868 дворовых территорий.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8,9 млн. кубометров талой воды, проведена укладка более 1,6 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействованы 38 595 человек, порядка 4 тыс. единицы техники, 738 водооткачивающих устройств, 199 плавсредств, 17 воздушных судов. В пострадавшие регионы доставлена 1 тыс. тонн гуманитарной помощи.