26 многоэтажек Экибастуза испытывают недогрев

Фото: Акимат Павлодарской области

Экибастузская ТЭЦ, как известно, выведена на оптимальные параметры, шесть котлов дают температуру 74/43 °С. Вместе с тем в городе имеются 26 так называемых "концевых" многоэтажек, которые, несмотря на все предпринимаемые меры, систематически испытывают недогрев, передаёт BaigeNews.kz.

В них побывал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

"Здесь начата наладка внутренних систем теплоснабжения. С целью улучшения параметров подачи тепла специалисты ТОО "Экибастузтеплоэнерго" проводят их промывку и опрессовку. Работы планируется завершить в течение 10 дней", - отметила пресс-служба акимата региона.

Также отмечено, что аналогичные процедуры организованы в отдельных учреждениях образования. Как только эти школы прогреются, они вернутся к работе в штатном режиме.



Нормализация отопления города горняков находится на особом контроле акимата Павлодарской области.