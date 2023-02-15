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Акимат Павлодарской области Сегодня, 02:53
108
Сегодня, 02:53
108
Фото: Акимат Павлодарской области

26 многоэтажек Экибастуза испытывают недогрев

Экибастузская ТЭЦ, как известно, выведена на оптимальные параметры, шесть котлов дают температуру 74/43 °С. Вместе с тем в городе имеются 26 так называемых "концевых" многоэтажек, которые, несмотря на все предпринимаемые меры, систематически испытывают недогрев, передаёт BaigeNews.kz.

В них побывал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

"Здесь начата наладка внутренних систем теплоснабжения. С целью улучшения параметров подачи тепла специалисты ТОО "Экибастузтеплоэнерго" проводят их промывку и опрессовку. Работы планируется завершить в течение 10 дней", - отметила пресс-служба акимата региона.

Также отмечено, что аналогичные процедуры организованы в отдельных учреждениях образования. Как только эти школы прогреются, они вернутся к работе в штатном режиме.

Нормализация отопления города горняков находится на особом контроле акимата Павлодарской области.

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#отопительный сезон #отопление #Экибастуз #Аким
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:53
108
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