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26 лошадей погибли от удара молнии в Жамбылской области
Табун лошадей погиб от удара молнии в районе имени Турара Рыскулова Жамбылской области. Инцидент произошёл в горной местности близ села Теренозек. Сельчане, лишившиеся скота, в растерянности, они не знают, на какие средства жить дальше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Нурболат Мырзакулов 20 лет занимается садоводством и животноводством. Два года назад мужчина получил льготный кредит на три с половиной миллиона тенге и купил лошадей. Но несколько дней назад скот убила молния.
"В залог я поставил этот дом на фазенде и ещё один в селе. Взял кредит, закупил лошадей. Конечно, не ожидал, что останусь ни с чем. Ущерб – пять миллионов тенге. Как мне теперь быть? Если у меня заберут дом в ауле, то где я буду жить с семьёй?" - говорит сельчанин.
В такой же ситуации оказались ещё семь семей. Скот для сельчан был единственным источником дохода.
"Мы занимаемся животноводством и живём за счёт этого, больше у нас ничего нет. Знаем, что если скот, например, болеет бруцеллёзом, то выплачивается компенсация. Конечно, хотелось бы получить аналогичную помощь и за гибель скота от молнии. Нам очень важна финансовая поддержка", - сказал житель села Теренозек Жандархан Мамытбеков.
По словам представителей местных властей, компенсацию выплачивает государство в случае объявления официального чрезвычайного положения и при массовом заболевании скота. А такой единичный случай, как сейчас, необходимо изучить.
"По данному факту по поручению акима района создана комиссия. В её составе компетентные органы и юристы. Они выясняют все обстоятельства. Этот случай находится на постоянном контроле акимата района", - заверил замакима района имени Т. Рыскулова Алибек Терликбаев.
Туши погибших лошадей утилизируют в горном ущелье, чтобы исключить риск распространения болезней.
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