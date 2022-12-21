259 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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За сутки в стране коронавирусом заразились 259 казахстанцев, ещё у восьми пациентов врачи выявили признаки коронавирусной пневмонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На утро среды, 21 декабря, лечение от КВИ продолжают получать 2 234 человека (2127+ и 107 КВИ-), из них в стационарах находятся 311 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 923 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — четыре пациента, на аппарате ИВЛ — два пациента.

Напомним, накануне министерство здравоохранение публиковало статистику, согласно которой, КВИ за сутки заразились 182 казахстанца.