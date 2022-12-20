У 182 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

Фото: pixabay.com

182 казахстанца заразились коронавирусом за сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 162 человек (–2 061+ и 101 КВИ-), из них в стационарах находятся 339 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 823 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - четыре пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента.

Накануне COVID-19 выявили у 139 человек.