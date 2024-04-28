  • 28 Апреля, 22:15
  • BAIGENEWS

250 тонн сена горит Атырауской области

Сегодня, 21:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
иллюстративное фото pixabay Сегодня, 21:13
Сегодня, 21:13
167
Фото: иллюстративное фото pixabay

Огнеборцы Атырауской области тушат складированное сено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Пожар произошёл в Курмангазинском районе, на окраине села Каракул. На открытой территории загорелось около 250 тонн складированного сена. Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место", — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Самое читаемое

Наверх