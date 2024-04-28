250 тонн сена горит Атырауской области
Сегодня, 21:13
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Сегодня, 21:13Сегодня, 21:13
167Фото: иллюстративное фото pixabay
Огнеборцы Атырауской области тушат складированное сено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Пожар произошёл в Курмангазинском районе, на окраине села Каракул. На открытой территории загорелось около 250 тонн складированного сена. Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место", — говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
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