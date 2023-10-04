25 тонн пшеницы украл агроном в Акмолинской области

Хищение 25 тонн пшеницы выявили сотрудники акмолинского УБОП на территории Буландынского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативники проверяли сопроводительные документы у водителей, перевозящих сельхозпродукцию, в том числе на объездных и полевых дорогах.

"Полицейским удалось установить КамАЗ, перевозивший без документов 25 тонн пшеницы. В ходе проверки машины правоохранители также выявили у 49-летнего водителя незарегистрированное травматическое оружие. Установлено, что водителя с грузовым авто нанял 36-летний агроном одного из местных ТОО. Директор фирмы не имел представления о том, что творится на предприятии", - сообщили в полиции.

Начато досудебное производство по статье 188 УК РК - “Кража”. По факту ношения оружия начато уголовное дело по статье 287 УК РК в отношении водителя.