25 сёл исчезнут с карты Костанайской области. Больше всех упразднят сёла в Карабалыкском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

"По закону, сёла, где наблюдается убыль населения и живут менее 50 человек, должны быть упразднены", — сообщила депутатам маслихата представитель аппарата акима области.

Вот только один из примеров. Село Каменка в Мендыкаринском районе образовано в 1930 году, расположено в 19 километрах от села Загаринка. Численность населения в течение трёх лет в Каменке Введенского сельского округа идёт на убыль. Если на 1 января 2020 года численность жителей составляла 86 человек, то на сегодняшний день в селе проживают 44 человека. Основная причина оттока населения - отсутствие рабочих мест, а также социальных и культурных объектов (школы, медицинского пункта, дома культуры, спортивных сооружений), нет автобусного сообщения, отсутствуют перспективы улучшения ситуации и дальнейшего развития. Село не газифицировано, имеется сотовая связь.

В этой связи село Каменка упразднят и включат в состав села Загаринка Введенского сельского округа. И такая картина практически по всем 25 сёлам, отмечается в статье.

Сообщалось, что в Казахстане три малых города могут поменять административный статус и перейти в категорию сёл. Речь идет о городах Степняк (Акмолинская область), Темир и Жем (Актюбинская область).