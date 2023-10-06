25 сёл исчезнут с карты Костанайской области
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25 сёл исчезнут с карты Костанайской области. Больше всех упразднят сёла в Карабалыкском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
"По закону, сёла, где наблюдается убыль населения и живут менее 50 человек, должны быть упразднены", — сообщила депутатам маслихата представитель аппарата акима области.
Вот только один из примеров. Село Каменка в Мендыкаринском районе образовано в 1930 году, расположено в 19 километрах от села Загаринка. Численность населения в течение трёх лет в Каменке Введенского сельского округа идёт на убыль. Если на 1 января 2020 года численность жителей составляла 86 человек, то на сегодняшний день в селе проживают 44 человека. Основная причина оттока населения - отсутствие рабочих мест, а также социальных и культурных объектов (школы, медицинского пункта, дома культуры, спортивных сооружений), нет автобусного сообщения, отсутствуют перспективы улучшения ситуации и дальнейшего развития. Село не газифицировано, имеется сотовая связь.
В этой связи село Каменка упразднят и включат в состав села Загаринка Введенского сельского округа. И такая картина практически по всем 25 сёлам, отмечается в статье.
Сообщалось, что в Казахстане три малых города могут поменять административный статус и перейти в категорию сёл. Речь идет о городах Степняк (Акмолинская область), Темир и Жем (Актюбинская область).
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