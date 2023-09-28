Из города в село: какие города в Казахстане могут поменять статус

В Казахстане три малых города могут поменять свой административный статус и перейти в категорию сёл. Речь идет о городах Степняк (Акмолинская область), Темир и Жем (Актюбинская область), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал казахстанского Института экономических исследований.

Процесс по изменению административного статуса городов (с численностью населения менее 10 тысяч человек) будет проводиться поэтапно

Первыми могут потерять свой городской статус малые города Степняк, Темир и Жем. Напомним, Степняк является административным центром района Биржан сал Акмолинской области. Население города составляет 3,8 тыс. чел. Город Темир – административный центр Темирского района Актюбинской области. В городе проживает 2,1 тыс. человек.

Жем является городом районного значения с населением 1,5 тыс. человек. Расположен в Мугалжарском районе Актюбинской области.

Документ с соответствующими поправками к указу "Об утверждении Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года" вынесен на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА".