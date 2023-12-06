2,5 млн отдала аферисту жительница Шымкента за трудоустройство сына в аэропорт
Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
95Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Мошенник обманул жительницу Шымкента на 2,5 миллиона тенге. Именно такую сумму он запросил за помощь в трудоустройстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Женщина сообщила о случившемся полицейским Туранского района. Со слов потерпевшей, малознакомый мужчина обещал через связи устроить её сына на работу в СБ городского аэропорта.
Дознаватели Туранского РУП начали расследование по статье 190 Уголовного кодекса, установили 41-летнего подозреваемого .
Сотрудники полиции, собрав все доказательства, направили уголовное дело с обвинительным актом в суд.
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