23 участка дорог остаются закрытыми в Казахстане
Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58Сегодня, 18:58
124Фото: КазАвтоЖол
В компании "КазАвтоЖол" сообщили об обстановке на трассах республиканского значения по состоянию на 18:00, передаёт BaigeNews.kz.
Ограничение движения транспорта действует на 23 участках дорог в девяти областях Казахстана:
- область Абай – 3 участка;
- Акмолинская область – 1 участок;
- Актюбинская область – 4 участка;
- Восточно-Казахстанская область – 5 участков;
- Карагандинская область – 1 участок;
- Костанайская область – 3 участка;
- Кызылординская область – 1 участок;
- Северо-Казахстанская область – 4 участка;
- Область Улытау – 1 участок.
На дорогах задействовано 816 единиц техники и 1 605 человек.
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