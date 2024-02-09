23 участка дорог остаются закрытыми в Казахстане

В компании "КазАвтоЖол" сообщили об обстановке на трассах республиканского значения по состоянию на 18:00, передаёт BaigeNews.kz.

Ограничение движения транспорта действует на 23 участках дорог в девяти областях Казахстана:

область Абай – 3 участка;

Акмолинская область – 1 участок;

Актюбинская область – 4 участка;

Восточно-Казахстанская область – 5 участков;

Карагандинская область – 1 участок;

Костанайская область – 3 участка;

Кызылординская область – 1 участок;

Северо-Казахстанская область – 4 участка;

Область Улытау – 1 участок.

На дорогах задействовано 816 единиц техники и 1 605 человек.