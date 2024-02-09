  • 9 Февраля, 19:43
  • BAIGENEWS

23 участка дорог остаются закрытыми в Казахстане

Сегодня, 18:58
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КазАвтоЖол Сегодня, 18:58
Сегодня, 18:58
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Фото: КазАвтоЖол

В компании "КазАвтоЖол" сообщили об обстановке на трассах республиканского значения по состоянию на 18:00, передаёт BaigeNews.kz.

Ограничение движения транспорта действует на 23 участках дорог в девяти областях Казахстана:

  • область Абай – 3 участка;
  • Акмолинская область – 1 участок;
  • Актюбинская область – 4 участка;
  • Восточно-Казахстанская область – 5 участков;
  • Карагандинская область – 1 участок;
  • Костанайская область – 3 участка;
  • Кызылординская область – 1 участок;
  • Северо-Казахстанская область – 4 участка;
  • Область Улытау – 1 участок. 

На дорогах задействовано 816 единиц техники и 1 605 человек.

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