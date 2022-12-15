23 расследования начали в Казахстане из-за высоких цен на продукты

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Агентство по защите и развитию конкуренции отчиталось о работе по контролю за ценами на продукты. С начала года ведомство вынесло 82 уведомления с требованием о снижении цен производителям и поставщикам сахара, яиц, соли, хлеба, муки, гречки и молочной продукции, передаёт BaigeNews.kz.

"Назначено 23 расследования по установлению монопольно высоких цен и согласованных действий. Заключено 174 антимонопольных комплаенсов с ограничением цен на СЗПТ и торговых надбавок. По сравнению с предыдущими годами количество расследований и уведомлений на рынках АПК увеличилось", - сообщили в Агентстве.

В зоне особого внимания находится производство яиц, сахара, гречки, подсолнечного масла, соли и хлеба.

"На рынке производства яиц, несмотря на сезонный рост стоимости, покрывающий убытки летнего периода, и увеличение расходов на электроэнергию, корма и упаковочный материал, наблюдается несоразмерное увеличение финансовых затрат и административных расходов. В отношении семи производителей в Шымкенте, Костанае и Таразе начаты расследования, 14 производителям вынесены уведомления о снижении цен. Половина из них исполнены, цены снижены на 6-10 процентов", - отчитались в ведомстве.

На рынке сахара несоблюдение требования о биржевой реализации товара привело к применению непрозрачных схем реализации продукции ограниченному числу поставщиков. По материалам антимонопольного органа в отношении производителей сахара возбуждены административные дела.

"В отношении ТОО "Каис Инвест" также рассматриваются признаки установления монопольно высокой цены в связи с повышением надбавки при увеличении объёмов реализации сахара", - отметили в Агентстве.

На рассмотрении суда находятся материалы в отношении единственного производителя соли, в действиях которого установлены признаки применения монопольно высокой цены.

Продолжаются расследования в отношении производителей мяса кур, торговых рынков и минеральных удобрений.

В ведомстве отметили, что базовой причиной роста цен на сельхозпродукцию является низкий уровень предложения на внутреннем рынке, высокая доля импортозависимости, как от готовой продукции (по девяти из 19 социально-значимых продуктов), так и от используемого сырья.