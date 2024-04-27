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22 человека отравились неизвестной жидкостью в Шымкенте

Сегодня, 04:35
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 04:35
Сегодня, 04:35
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Шымкенте 22 человека отравились неизвестной жидкостью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Под подозрением неизвестная жидкость, которая вытекла из ёмкости, перевозимой в машине. Выяснилось, что водитель грузовика собирался отвезти железную бочку в пункт приёма металла. Остановившись на окраине, мужчина открыл 800-литровую емкость и неизвестная жидкость начала вытекать.

Пострадавшие рассказали, что почувствовали тошноту и недомогание после того, как проходили или проезжали мимо грузовика. Медики осмотрели всех пациентов и отпустили их домой.

Специалисты пытаются выяснить, что это была за жидкость. С места взяты пробы воздуха и почвы. Грунт и камни, на которые попало неизвестное вещество, отвезли в место захоронения отходов производства. По факту возбудили уголовное дело.

"В результате отбора проб установлено превышение концентрации аммиака в 4,6 раза. Показатели углекислого газа превышают норму в 1,6 раза", – сообщил заместитель руководителя департамента экологии Шымкента Сабыр Балыбек.

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