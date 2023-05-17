20 водителей оштрафовали за день в Жамбылской области за дополнительные бензобаки

Фото: polisia.kz

20 водителей оштрафовали в Жамбылской области за дополнительные бензобаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 15 по 20 мая в Казахстане проводятся рейдовые мероприятия по недопущению вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. Особое внимание сотрудники полиции уделяют выявлению транспортных средств, на которых установлены дополнительные топливные баки без соответствующего разрешения. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 7 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством, переоборудованным без разрешения".

За первый день полицейские выявили 20 автомашин, без разрешения оборудованных дополнительными топливными баками. Каждый водитель заплатит штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге). Незаконно переоборудованные автомашины водворили на специализированную стоянку до устранения нарушений.