20 тонн напитков пытались незаконно ввезти в Россию из Казахстана

"Мобильная группа таможни совместно с ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области на МАПП "Караузек" пресекла попытку ввоза в Россию двух тысяч упаковок с бутылками газированных напитков по 0,5 и одному литру ("Кока-Кола" и "Фанта"), весом 20 тонн. Согласно товаросопроводительным документам груз следовал из Атырау в адрес фирмы, расположенной в Ростове-на-Дону", - сообщили в пресс-службе таможни.

Установлено, что организация, указанная в документах как получатель товара, согласно данным ФНС России прекратила деятельность ещё в 2022 году.

В итоге поставку признали фиктивной, грузовик отправили на территорию Казахстана.

За январь сотрудники КПП "Караузек" проверили более семи тысяч грузовых автомобилей на российско-казахстанской границе.