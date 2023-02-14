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  • 20 тонн напитков пытались незаконно ввезти в Россию из Казахстана
yutu.customs.gov.ru Сегодня, 18:34
177
Сегодня, 18:34
177
Фото: yutu.customs.gov.ru

20 тонн напитков пытались незаконно ввезти в Россию из Казахстана

20 тонн "ушедших из России" напитков везли из Казахстана в адрес несуществующей фирмы. Груз остановила астраханская таможня, передаёт BaigeNews.kz.

"Мобильная группа таможни совместно с ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области на МАПП "Караузек" пресекла попытку ввоза в Россию двух тысяч упаковок с бутылками газированных напитков по 0,5 и одному литру ("Кока-Кола" и "Фанта"), весом 20 тонн. Согласно товаросопроводительным документам груз следовал из Атырау в адрес фирмы, расположенной в Ростове-на-Дону", - сообщили в пресс-службе таможни.

Установлено, что организация, указанная в документах как получатель товара, согласно данным ФНС России прекратила деятельность ещё в 2022 году.

В итоге поставку признали фиктивной, грузовик отправили на территорию Казахстана.

За январь сотрудники КПП "Караузек" проверили более семи тысяч грузовых автомобилей на российско-казахстанской границе.

"В грузовых отсеках девяти транспортных средств, следовавших в Россию, перевозились товары с нарушениями требований законодательства. В основном это сухофрукты, плодоовощная продукция и бобовые, легальность ввоза которой и безопасность не подтверждается соответствующими документами и сертификатами. Все эти товары также были возвращены в Республику Казахстан", - отметил замначальника Астраханской таможни Александр Гурин.

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#таможня #граница #Россия
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:34
177
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