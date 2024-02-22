20 студенческих центров "Business Startup" открыли в колледжах Казахстана

На базе казахстанских колледжей с прошлого года открыто 20 студенческих центров "Business Startup", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

Как отметили в министерстве, центры создают для того, чтобы студенты получали знания о предпринимательстве, бизнес-планировании и развитии стартапов.

"Это важный шаг в развитии предпринимательства среди молодежи и поддержке студентов, желающих осуществить свои бизнес-идеи. Они обучаются различным навыкам в этой сфере у опытных менторов. Также проводятся стартап-конкурсы, где студенты могут не только презентовать свои идеи, но и получить дополнительную поддержку в их реализации", - сказала и.о. директора Департамента технического и профессионального образования Акзира Касымова.

Отмечается, что по плану до 2028 года в колледжах страны будет создано 100 подобных центров. 97 государственных колледжей уже реализуют товары собственного производства, что дает им возможность самостоятельно зарабатывать.