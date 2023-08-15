20 миллионов тенге выплатил КТЖ за опоздание поездов

20 миллионов тенге в качестве компенсаций за опоздание поездов выплатил КТЖ своим пассажирам с начала года, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на "Хабар".

Отмечается, что проблема задержек поездов связана с ростом грузопотоков и ремонтом железной дороги. При этом, разгар работ на ЖД-путях уже позади, но поезда продолжают опаздывать. Многие пассажиры все также жалуются на антисанитарию в вагонах и необоснованное повышение тарифов.

Пик недовольств по поводу задержек поездов пришёлся на весенне-летний период. По информации КТЖ, планировалось отремонтировать 1000 километров путей. Сейчас их восстановление завершено на 60 процентов.

"Эти ремонтные работы нужны для развития инфраструктуры, жизнеобеспечения железнодорожных путей, мы все понимаем, что сейчас мы готовимся к зимнему периоду, социально-значимые грузы будут приходить, уголь, зерно. Поэтому нам необходимо было эти работы сейчас провести уже. Если имеются опоздания, то пассажир имеет право получить компенсацию за каждый полный час – три процента", - рассказал пресс-секретарь АО "Пассажирские перевозки" Нариман Дюсекеев.

Между тем, чтобы получить возмещение средств, пассажирам приходится обращатся в кассу, перед этим сделав все нужные отметки в билете у проводника, а также отстоять очередь. Система всё ещё не автоматизирована. Поэтому, можно предположить, что компенсированные 20 миллионов тенге не отражают реальную ситуацию с опозданиями.

Что касается тарифов, то как объяснил представитель КТЖ, повышение цен на билеты продолжает оставаться на уровне семи процентов с начала года. Но при этом, есть коммерческие компании, которые по своему усмотрению устанавливают стоимость и этот процесс никак не фиксируется.

Стоимость билетов, срывающийся график движения поездов, это только часть проблем, с которыми сталкиваются пассажиры. Многие из них жалуются на антисанитарию, плачевное состояние вагонов и их нехватку, а также отсутствие должного сервиса. Об этом говорят клиенты КТЖ.

К слову, полностью заменить устаревшие вагоны на новые в КТЖ не спешат. Их закуп планируется начать лишь с 2025 года. На данный момент, потребность составляет почти 700 новых вагонов.