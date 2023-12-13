20 иностранцев застряли в автобусе на трассе в Карагандинской области

Маршрутный автобус ехал в Астану, но застрял на трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

20 жителей Узбекистана ехали из южного региона в Астану на маршрутном автобусе. Выехали они ещё в воскресенье, но из-за сильного мороза сутки простояли в Балхаше, не выходя из автобуса. Во вторник они продолжили движение, но за Темиртау вновь остановились из-за сильного мороза.

За время стоянки запасы горючего и взятые с собой денежные средства у путешественников оказались на исходе. Кроме того, в салоне находилась страдающая диабетом женщина, у которой закончились лекарства.

Иностранцев заметили проводившие мониторинг главной трассы от Караганды от границы с Акмолинской областью полицейские. Они помогли путешественникам добраться до посёлка Осакаровка. Здесь людей разместили в доме культуры, где были подготовлены спальные места. Кроме того всех обеспечили горячим питанием.