20 человек пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек, в том числе полицейские и гражданские лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным Минздрава Дагестана, среди пострадавших десятерым оказывается медицинская помощь в различных клиниках Махачкалы. Двое из них в тяжёлом состоянии. Десять человек получили лёгкие ранения и обратились за помощью амбулаторно.

Сообщения о погибших полицейских во время беспорядков назвали фейком.

Между тем, пассажиры рейса Дубай-Махачкала сидели в самолёте несколько часов. Из-за разъярённой толпы, бегающей по взлётно-посадочной полосе, люди не могли выйти из авиасудна. В данный момент борт отбуксировали, пассажиров разместили в отеле.

Сообщалось, что сотни жителей Дагестана устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Они ожидали рейс из Израиля и скандировали лозунги в поддержку Палестины.

Протестующие проверяли паспорта у пассажиров автомашин на выезде из аэропорта в поисках людей с израильским гражданством. Они снесли ограждение аэропорта, прорвались на взлётно-посадочную полосу (ВПП) и окружили самолёт. Возбуждено уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".

Аэропорт Махачкалы временно закрыт.

Глава Северной Осетии назвал произошедшее спланированной провокацией извне. Правительство Дагестана объявило круглосуточный режим работы.