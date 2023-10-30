Из-за беспорядков закрыли аэропорт Махачкалы

Беспорядки начались в аэропорту Махачкалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что там собрались сотни жителей Дагестана. Они ожидали рейс из Израиля и скандировали лозунги в поддержку Палестины.

Протестующие проверяли паспорта у пассажиров автомашин на выезде из аэропорта в поисках людей с израильским гражданством.

Толпа снесла ограждение аэропорта, прорвалась на взлётно-посадочную полосу (ВПП) и окружила самолёт. Протестующих удалось оттеснить с ВПП аэродрома. Возбуждено уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".

После этого стало известно, что аэропорт Махачкалы временно закрыли.

"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилёт и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы", - заявили в "Росавиации".

Правительство Дагестана сообщает, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовые службы. Также введено временное ограничение движение по трассе Махачкала-Каспийск.