Из-за беспорядков закрыли аэропорт Махачкалы
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Беспорядки начались в аэропорту Махачкалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Сообщается, что там собрались сотни жителей Дагестана. Они ожидали рейс из Израиля и скандировали лозунги в поддержку Палестины.
Протестующие проверяли паспорта у пассажиров автомашин на выезде из аэропорта в поисках людей с израильским гражданством.
Толпа снесла ограждение аэропорта, прорвалась на взлётно-посадочную полосу (ВПП) и окружила самолёт. Протестующих удалось оттеснить с ВПП аэродрома. Возбуждено уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".
После этого стало известно, что аэропорт Махачкалы временно закрыли.
"В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилёт и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы", - заявили в "Росавиации".
Правительство Дагестана сообщает, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовые службы. Также введено временное ограничение движение по трассе Махачкала-Каспийск.
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