2 933 школьников приняли участие в первом этапе Президентской олимпиады в Казахстане

В Казахстане завершён первый, региональный, этап Президентской олипиады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Сообщается, что в республике завершён региональный этап Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла.

В олимпиаде приняли участие 2933 школьников 11(12) классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназии, специализированных школ для одаренных детей, в том числе 1039 сельских детей.

Каждый участник олимпиады выполнил задания по четырём предметам (математика, физика, химия, биология).

Второй (отборочный) этап пройдет 20 октября.