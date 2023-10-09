2 933 школьников приняли участие в первом этапе Президентской олимпиады в Казахстане
Сегодня, 09:39
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Сегодня, 09:39Сегодня, 09:39
193Фото: Министерство просвещения РК
В Казахстане завершён первый, региональный, этап Президентской олипиады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Сообщается, что в республике завершён региональный этап Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла.
В олимпиаде приняли участие 2933 школьников 11(12) классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназии, специализированных школ для одаренных детей, в том числе 1039 сельских детей.
Каждый участник олимпиады выполнил задания по четырём предметам (математика, физика, химия, биология).
Второй (отборочный) этап пройдет 20 октября.
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