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  • 19 литров спирта в новогоднюю ночь пытались перебросить в колонию ВКО
polisia.kz Сегодня, 06:33
171
Сегодня, 06:33
171
Фото: polisia.kz

19 литров спирта в новогоднюю ночь пытались перебросить в колонию ВКО

В ВКО сотрудники колонии задержали двоих лиц, которые пытались перебросить через основное ограждение новогодний подарок виде спирта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.  

У них изъято 19 обмотанных скотчем свёртков, внутри которых находилось жидкое вещество с запахом спирта. Общее количество изъятого спирта составило 19 литров.

Задержанные свои действия объяснили желанием подзаработать в новогоднюю ночь. Якобы незнакомцы попросили их перебросить "запрещёнку" в колонию за хорошее вознаграждение.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещённых веществ, изделий и предметов". Санкция данной статьи влечёт предупреждение или штраф в размере 10 МРП.

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#колония #Новый год #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:33
171
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