19 литров спирта в новогоднюю ночь пытались перебросить в колонию ВКО

Фото: polisia.kz

В ВКО сотрудники колонии задержали двоих лиц, которые пытались перебросить через основное ограждение новогодний подарок виде спирта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У них изъято 19 обмотанных скотчем свёртков, внутри которых находилось жидкое вещество с запахом спирта. Общее количество изъятого спирта составило 19 литров.

Задержанные свои действия объяснили желанием подзаработать в новогоднюю ночь. Якобы незнакомцы попросили их перебросить "запрещёнку" в колонию за хорошее вознаграждение.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещённых веществ, изделий и предметов". Санкция данной статьи влечёт предупреждение или штраф в размере 10 МРП.