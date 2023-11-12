19-летний узбекистанец получил тюремный срок за пост в в Instagram

Суд приговорил 19-летнего парня к двум с половиной годам лишения свободы за оскорбительный комментарий в адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Instagram. Судья также постановил заблокировать профиль подсудимого в этой соцсети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz

Согласно материалам дела, в начале лета 19-летний И. Д. оставил комментарий о президенте Шавкате Мирзиёеве под видео President family в социальной сети Instagram. Судебная экспертиза выявила в публикации действия, связанные "с оскорблением и дискредитацией" президента.

Подсудимый полностью признал вину и рассказал, что после совета знакомых удалил свой комментарий. Спустя некоторое время он узнал, что против него возбуждено уголовное дело, он добровольно вернулся в Узбекистан 24 августа.

"Он заявил, что не выступает против политики, проводимой Шавкатом Мирзиёевым, а просто из-за своей молодости и непонимания написал оскорбительные слова о президенте", — говорится в решении суда.

Парень раскаялся в содеянном и попросил суд смягчить наказание.

Судья признал его виновным по части 3 статьи 158 уголовного кодекса Узбекистана (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, интернета / наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет) и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Суд также постановил заблокировать страницу парня в Instagram и возложил эту задачу на Министерство цифровых технологий.

Издание отмечает, что это первое за многие месяцы решение суда о тюремном сроке за оскорбление президента.