19-летний призывник из Отара вышел из комы

Призывник воинской части Отара, который почти две недели пролежал в коме, пришел в себя. За это время 19-летнего парня успели перевезти из районной больницы Жамбылской области в военный госпиталь Алматы. Он перенёс клиническую смерть и пока ещё ничего не говорит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Наш сын вышел из комы. Он сейчас в состоянии оглушённости, как это называют медики. Он узнаёт нас, говорить пока не может из-за трахеотомии, проведенной ранее. Врачи сделали все возможное и невозможное. За что им отдельная благодарность. Впереди нас ждёт долгий и трудоёмкий процесс его реабилитации", - сказал отец Тимур Жаналин.

19-летний призывник Нуржигит Абдильпатта оказался в коме за несколько дней до присяги. У него диагностировали сепсис, отёк мозга и пневмонию.

По словам родных, парня избил сержант, которого после инцидента арестовали на 10 суток. Заведено уголовное дело.

Следов побоев на теле солдата врачи не нашли. А состояние, говорят, по-прежнему остается тяжёлым. Сейчас он находится на диализе, который проводят по 6-8 часов в день.

"Признаков травматического повреждения, что на этапе обследования, что на этапе лечения в больнице села Кордай, что при переводе к нам, не выявлено. Пациент полностью осмотрен консилиумом врачей. Сейчас мы говорим только о заболевании. Прогнозировать течение заболевания на данный момент тяжело и не представляется возможным", - заявил ведущий терапевт Военного клинического госпиталя Минобороны РК Болат Тасыбаев.

Ранее сообщалось о том, что мать впавшего в кому солдата обратилась к президенту. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.