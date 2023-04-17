19-летнего блогера задержали с наркотиками в Алматы

Фото: polisia.kz

Спецоперацию провели спецназ и оперативники УПН в одном из баров в Медеуском районе Алматы. 19-летнего блогера задержали с наркотиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В два часа ночи в ночном клубе задержан гражданин Т., 2004 года рождения, у которого в правом кармане брюк обнаружены три свёртка, обмотанные изолентой синего цвета, с веществом, предварительно синтетического происхождения, в виде порошка и комочков светло-бежевого цвета. По одной из рабочих версий, это – мефедрон. Чтобы установить точную принадлежность вещества, назначена судебно-химическая экспертиза. Задержанный в порядке статьи 128 УПК РК водворён в изолятор временного содержания. Досудебное расследование проводится по части 1 статьи 297 УК РК", – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.