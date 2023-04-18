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akorda.kz Сегодня, 09:05
364
Сегодня, 09:05
364
Фото: akorda.kz

19 апреля Токаев проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития страны

В среду, 19 апреля, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева в Астане состоится совещание по вопросам социально-экономического развития страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"В мероприятии примут участие премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, руководители государственных органов, подотчётных президенту, члены правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов сената и мажилиса, председатели областных и районных маслихатов", — говорится в сообщении. 

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Сегодня, 09:05
364
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