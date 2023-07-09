18 тонн заражённых опасным вирусом помидоров завезли в Россию из Казахстана

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В Алтайский край из Казахстана завезли 18 тонн заражённых вирусом морщинистости томатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт регионального управления Россельхознадзора.

В сообщении ведомства говорится, что томаты, в которых выявили карантинный вредный организм, выращены в Казахстане. Их обнаружили на минувшей неделе. Наличие карантинного объекта подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведённой Алтайским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ".

"Выпуск заражённой партии томатов запрещён, груз находится на изолированном хранении до принятия решения о его дальнейшем использовании или уничтожении. В соответствии с требованиями действующего законодательства грузополучатель обязан провести обеззараживание или уничтожение заражённой партии продукции. В случае отказа или невозможности проведения данных процедур, заражённая продукция будет возвращена в страну отправления под контролем надзорных органов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала года это уже третий случай выявления вируса в помидорах, завозимых в Алтайский край из Казахстана. Всего выявлено свыше 51 тонны плодов томатов.

Эксперты отмечают, что против вируса коричневых морщинистых плодов томата нет эффективных способов защиты. Он может проникать в растение через микротравмы, вызванные физическим контактом с любым носителем, уже несущим вирус. Для здоровья человека этот вирус не опасен, однако он представляет серьёзный риск для продукции семейства паслёновых, так как способен погубить до 80 процентов урожая.