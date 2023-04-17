18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе

Фото: pixabay.com

В Актобе разыскали водителя, сбившего школьника и скрывшегося с места ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла вечером 14 апреля. Водитель ВАЗ-2114 на пересечении проспекта Абылхаир хана с улицей Пацаева проехал на запрещающий сигнал светофора, затем допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся.

17-летний пешеход госпитализирован в Центр охраны материнства и детства.

"Авто обнаружено во дворе многоэтажки с повреждениями лобового стекла, бампера, капота и правого бокового стекла. Машина водворена на спецстоянку. Установлен водитель авто. Им оказался 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения", - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. Водителю грозит лишение свободы до двух лет.