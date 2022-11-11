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17 тысяч полувагонов задействовали для перевозки угля в Казахстане
17 тыс. полувагонов задействовали этой осенью для транспортировки твердого топлива в Казахстане. С начала отопительного сезона по железной дороге перевезли уже 35 млн тонн, часть предназначена для населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Это самый крупный склад Караганды. Сюда поступает знаменитый шубаркольский уголь, один из лучших стране. Он отличается небольшой зольностью и походит для всех видов печей. Тонна стоит 11850 тенге.
В зависимости от спроса – за сутки здесь могут разгрузить 28 вагонов с углём. Средняя дневная норма – 1,5 тонн твёрдого топлива. За шубаркольским углём прибывают большегрузы и из других областей.
"Мы отгружаем в день до 120 и больше машин, доходит до 160-170, по-разному. Чтобы оперативно отрабатывать эту всю очередь, у нас есть 2 автовесов на площадке. Если большой наплыв машин, мы открываем вторые весы, и работаем на полную мощность, чтобы не было скопления людей", - сказал руководитель угольного склада Караганды Владимир Крылов.
В Акмолинскую область в этом году увеличили объёмы поставок угля. В перечень региональных операторов включили более 60 поставщиков из 16 районов и городов. За последние 3 месяца, в область прибыло около 7 тыс. вагонов. Это 485 тыс. тонн угля.
Для перевозки угля задействовано более 17 тыс. полувагонов. Они доставляют твердое топливо для теплоэлектроцентралей страны и населения. Координирует перевозку угля по Казахстану штаб нацкомпании "Қазақстан темір жолы" с участием представителей угольных разрезов.
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