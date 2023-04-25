17 тысяч км автодорог будут обеспечены мобильным интернетом - Мусин

Фото: gov.kz

Министерство цифрового развития планирует установить 487 антенно-мачтовых сооружений для создания инфраструктуры связи на дорогах. В результате 17 тысяч км автодорог будут обеспечены мобильным интернетом. Об этом сообщил глава МЦРИАП Багдат Мусин на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, в Казахстане 6 406 населенных пунктов, из них 4 974, то есть 77 процента подключены к широкополосному мобильному Интернету. 2 928 населенных пунктов подключены к 4G, 2 046 НП обеспечены технологией 3G.

"По итогам 2022 года подключено 241 новых СНП и улучшено качество в 1059 СНП. В целях повышения качества связи мы ежегодно увеличиваем количество "базовых станций". Сегодня мы установили около 41,2 тысяч "базовых станций". Это означает, что ежегодно увеличивается на три тысячи новых станций. 25 процента всех населенных пунктов подключены по технологии ADSL, то есть медной проволокой, а 33 процентов - опктикой", - сообщил Мусин.

Вместе с тем, 1432 села с численностью населения более 200 тысяч человек не охвачены широкополосным мобильным интернетом.

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗИ В СЕЛАХ

Мусин заявил, что министерство планирует обеспечить широкополосный доступ к Интернет посредством ВОЛС и доведение ВОЛС до домохозяйств в селах.

"Предусматриваем охват более 3 000 сел, строительство 60 тыс км оптической инфраструктуры. Раньше только административные здания, в том числе школы, больницы и акиматы, подключали сети и получали от операторов информацию о том, что в селах есть Интернет. А реальные дома и потребители остались без связи из-за отсутствия коммерческих интересов операторов. В этой связи, совместно со Всемирным банком мы намерены субсидировать специальные гранты, малых и средних операторов на поставку "последней мили", - сказал он.

По его словам, в 2020 году оптическая сеть была поставлена в 1200 селах. Но доставка оптики до каждого дома была предпринята неправильно.

"В тех же селах подключаем к интернету 300 тысяч домов. Кроме того, остаются 500 сел, которые не имеют возможности привлекать оптику, к которым будет поставляться Интернет через спутники. Также в 134 селах планируется замена спутниковой передачи на наземную (РРЛ). Данные инициативы позволят сократить разрыв доступа в Интернет между городскими и сельскими населенными пунктами, повысить доступность информации", - отметил министр.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛ ДОСТУПОМ К ИНТЕРНЕТ

Как сообщил Мусин, в настоящее время в 3 063 школах увеличена скорость Интернета, согласно рекомендациям Международного союза электросвязи.

"Местные исполнительные органы до сентября 2023 года увеличат скорость Интернета в 1 402 школах, имеющих технические возможности увеличения скорости Интернет. Относительно 2 003 школ, где отсутствуют технические возможности увеличения скорости Интернет будет доведен ВОЛС в рамках проекта "Обеспечение ШПД в СНП посредством ВОЛС", - сказал он.

Кроме того, по словам министра, в этом году планируется внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах.

"5G предоставит высокоскоростной доступ к Интернету, что позволит ускорить развитие цифровой экономики и улучшить условия работы современных технологических компаний. Также путем строительства сети ШПД планируем обеспечить высокоскоростным доступом к сети Интернет более 170 тыс домохозяйств в городах", - добавил Мусин.

Также министр сообщил, что согласно предвыборной платформе Касым-Жомарта Кемелевича Токаева для становления страны в качестве регионального цифрового хаба необходимо провести волоконно-оптическое линии связи по дну Каспийского моря протяженностью 380-400 километров.