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17 тысяч долларов украли из авто в Алматы

Сегодня, 15:23
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polisia.kz Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23
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Фото: polisia.kz

Крупную кражу из авто раскрыли полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

17 тысяч долларов вытащили из машины, оставленной на парковке в Бостандыкском районе Алматы.

"Злоумышленники, воспользовавшись отсутствием владельца Lexus, сканером вскрыли замок двери и похитили из салона сумку с деньгами", - сообщили в полиции.

Подозреваемых нашли и задержали. Они – жители нескольких посёлков Алматинской области.

"По местам жительства фигурантов проведены обыски, вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела. Детально анализу подвергнуты системы видеонаблюдения участков, граничащих с местом преступления", – сообщил и.о. заместителя начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

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