17 тысяч долларов украли из авто в Алматы

Крупную кражу из авто раскрыли полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

17 тысяч долларов вытащили из машины, оставленной на парковке в Бостандыкском районе Алматы.

"Злоумышленники, воспользовавшись отсутствием владельца Lexus, сканером вскрыли замок двери и похитили из салона сумку с деньгами", - сообщили в полиции.

Подозреваемых нашли и задержали. Они – жители нескольких посёлков Алматинской области.