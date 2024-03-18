17 тысяч долларов украли из авто в Алматы
Сегодня, 15:23
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Сегодня, 15:23Сегодня, 15:23
77Фото: polisia.kz
Крупную кражу из авто раскрыли полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
17 тысяч долларов вытащили из машины, оставленной на парковке в Бостандыкском районе Алматы.
"Злоумышленники, воспользовавшись отсутствием владельца Lexus, сканером вскрыли замок двери и похитили из салона сумку с деньгами", - сообщили в полиции.
Подозреваемых нашли и задержали. Они – жители нескольких посёлков Алматинской области.
"По местам жительства фигурантов проведены обыски, вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела. Детально анализу подвергнуты системы видеонаблюдения участков, граничащих с местом преступления", – сообщил и.о. заместителя начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.