17 млн тенге выплатит предприятие заболевшему раком сотруднику в Актобе

В суд на работодателя подал мужчина в Актобе, заболевший раком. Предприятие обязали выплатить работнику 17 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как следует из материалов дела, истец более 25 лет работал на заводе аппаратчиком подготовки сырья. Трудясь во вредных условиях, мужчина приобрёл заболевание и потерял возможность полноценно работать.

"В 2021 году у актюбинца выявили онкологическое заболевание. В результате платной операции в Санкт-Петербурге мужчине удалили одно лёгкое. Ему установлена инвалидность второй группы. В профессиональном заболевании работника установлена 100% степень вины работодателя, утрата трудоспособности - 89%. В силу пункта 1 статьи 931 Гражданского кодекса ответчик, как юридическое лицо, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих, независимо от степени вины обязано возместить моральный вред, причинённый здоровью истца", - пояснили в суде.

Суд принял во внимание наличие у мужчины онкологического заболевания, удаление жизненно важного органа, возникновение осложнений в виде дыхательной недостаточности, нуждаемость в сопровождении, посторонней помощи и уходе.

Решением суда города Актобе с работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 17 000 000 тенге. ​Решение суда не вступило в законную силу. ​